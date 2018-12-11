Иран подтвердил испытание баллистической ракеты, о котором говорили США
11 декабря 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Командующий воздушно-космическими силами КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде подтвердил испытание баллистической ракеты, о котором ранее заявлял госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.
«Мы проводим испытания наших ракет, последнее же из них было важным», - сообщил Хаджизаде, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
Он не уточнил, испытание какой ракеты Иран недавно провел.
По его словам, в течение года Иран проводит 40-50 ракетных испытаний, а тот факт, что США реагируют на некоторые из этих тестов, говорит о давлении, которое таким образом оказывается на Вашингтон.
Ряд стран, в том числе Германия и Франция, являющиеся членами ядерной сделки, выступили с осуждениями последнего испытания баллистической ракеты, отметив, что ракетная программа несовместима или не соответствует действующей резолюции СБ ООН 2231 от 2015 года, одобрившей соглашение по иранской ядерной программе.
МИД Ирана в ответ на обвинения в испытаниях баллистической ракеты заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН, а иранские военные подчеркнули, что Тегеран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать чьего-либо разрешения на это.
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