Армен Саркисян примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии

PanARMENIAN.Net - Официальная делегация во главе с президентом Армении Арменом Саркисяном 16 декабря примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Инаугурация пройдет в городе Телави.

На президентских выборах в Грузии 28 ноября победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей.