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«Детское Евровидение - 2019» пройдет в Польше

«Детское Евровидение - 2019» пройдет в Польше
11 декабря 2018 - 17:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Директор государственного Польского телевидения Яцек Курский заявил, что в 2019 году Польша примет песенный конкурс «Детское Евровидение».

«Мы готовы организационно, а также творчески», — сказал Курский, пишет Gazeta.ru со ссылкой на TVP.

По его словам, «Детское Евровидение» в 2019 году «запомнят на долгие годы».

Ранее исполнительница из Польши, 13-летняя Роксана Венгель, победила на «Детском Евровидении».

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Gazeta.ru: «Детское Евровидение» пройдет в Польше
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