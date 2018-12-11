«Детское Евровидение - 2019» пройдет в Польше

PanARMENIAN.Net - Директор государственного Польского телевидения Яцек Курский заявил, что в 2019 году Польша примет песенный конкурс «Детское Евровидение».

«Мы готовы организационно, а также творчески», — сказал Курский, пишет Gazeta.ru со ссылкой на TVP.

По его словам, «Детское Евровидение» в 2019 году «запомнят на долгие годы».

Ранее исполнительница из Польши, 13-летняя Роксана Венгель, победила на «Детском Евровидении».