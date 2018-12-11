ООН: В Йемене из-за войны каждый 10 минут умирает ребенок

PanARMENIAN.Net - В Йемене каждый десять минут в результате авиаударов, болезни или недостаточного питания умирает ребенок. Об этом сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном 11 декабря. В частности, фонд располагает достоверным данными о том, что с марта 2015 года в результате ударов с воздуха в Йемене погибли или были тяжело ранены более 6700 детей и подростков моложе 18 лет.

«Детям в Йемене приходится дорого расплачиваться за неспособность взрослых жить в мире и решить проблемы, с которыми столкнулась страна», - отметил председатель немецкого отделения ЮНИСЕФ Георг Граф Вальдерзе, пишет Deutsche Welle.

По данным организации, в гуманитарной помощи нуждаются в общей сложности более 22 млн жителей Йемена, около половины из этого числа - дети.

В свою очередь глава отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Гирт Каппелере отметил, что «каждый вечер в Йемене ложатся спать голодными семь миллионов детей». При этом жизни 400 тысяч детей, страдающих от недостаточного питания, находятся под угрозой, они могут умереть каждую минуту.

В 2018 году ЮНИСЕФ удалось предоставить лечебное питание более 230 тысячам голодающих йеменских детей.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абде Раббо Мансуре Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.