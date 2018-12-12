Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: Трое погибших, 12 раненых
12 декабря 2018 - 10:13 AMT
PanARMENIAN.Net - По последней информации, три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер. Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. В его поисках участвуют сотни сотрудников сил безопасности.
Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено, пишет BBC.
Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Франции Эмманюэль Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.
МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу. Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.
Французские СМИ сообщают, что утром 11 декабря полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.
Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием. Полиция вступила в перестрелку с нападавшим, однако тому удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.
Во Франции существует список Fiche S, в который внесено около 26 тысяч человек, подозреваемых в том, что они могут представлять опасность для общества. Из них около 10 тысяч считаются радикальными элементами. В этом списке, насколько известно, находился и подозреваемый.
12 декабря в Страсбурге будет объявлен траур по погибшим в результате стрельбы. Будет приостоновлена работа рождественских ярмарок, а также отменены спектакли и концерты. Об этом сообщил мэр города Ролан Рис.
Страсбург - город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.
В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.
Франция остается в состоянии повышенной опасности террористических нападений со стороны исламских экстремистов с начала 2015 года. За это время в результате серии нападений было убито около 240 человек.
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