Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил во время встречи с лидером демократической партии в сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в палате представителей Ненси Пелоси.

Он подчеркнул, что это произойдет в случае, если ему не удастся реализовать свои планы тем или иным путем.

«Я горд тем, чтобы приостановить работу правительства ради приграничной безопасности, Чак», — заявил Трамп, пишет Gazeta.ru.

Лидер демократов в сенате Чак Шуммер в свою очередь сказал, что не согласен с этим требованием, и также пригрозил приостановкой правительства.

Ранее Трамп потребовал $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.