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«Яндекс. Карты» случайно указал секретные объекты Израиля,Турции и 2 базы НАТО

«Яндекс. Карты» случайно указал секретные объекты Израиля,Турции и 2 базы НАТО
12 декабря 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский картографический сервис «Яндекс. Карты» случайно раскрыл точное местоположение сотен военных объектов Израиля и Турции, а также двух военных баз НАТО. Об этом сообщил сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда, а его исследование размещено на сайте организации.

В частности, он обнаружил, что на картах российского сервиса четко по периметру «замылены» до неузнаваемости некоторые участки местности в Израиле и Турции. Сопоставив их с изображениями с Google Earth, он смог выделить множество военных объектов, включая крупные аэродромы, бункеры, небольшие здания в городских кварталах, которые не имеют обозначения в сервисе от Google, а некоторые и вовсе являются секретными. В общей сложности он обнаружил порядка 300 таких мест, пишет РИА Новости.

По словам Корды, такое «замыливание» выделяет точное местоположение каждого военного объекта в Израиле и Турции, а также двух военных баз НАТО: Союзное сухопутное командование НАТО в Измире и авиабаза Инджирлик, где размещен самой большой арсенал ядерного оружия США за пределами страны.

Однако, по словам сотрудника FAS, на картах «Яндекс» он не нашел ни одного размытого до такой же степени российского военного объекта. Кроме того, территория Сирии на карте представлена в крайне низком качестве и рассмотреть на ней что-либо почти невозможно.

Корда также отметил, что размытые области, возможно, появились по запросу военных Израиля и Турции, однако такой способ скрыть местоположение вряд ли можно назвать удачным, и это лишь привлекает внимание к этим объектам.

Ссылки по теме:
Ria.ru: "Яндекс. Карты" случайно раскрыл секретные объекты Израиля и Турции
Quartz. Every significant military facility in Israel and Turkey was just exposed by a Russian mapping service
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