Forbes: Джоан Роулинг, Стивен Кинг и Дэн Браун - в списке самых высокооплачиваемых писателей

PanARMENIAN.Net - Джеймс Паттерсон, Джоан Роулинг и Стивен Кинг вошли в список самых высокооплачиваемых писателей 2018 года по версии журнала Forbes.

По оценкам Forbes, первое место в списке, включающем 11 авторов, занял Паттерсон. За 12 месяцев, завершившихся в июне, он заработал $86 млн. Согласно данным исследовательской службы NPD BookScan, за отчетный период в США продали около 4,8 млн экземпляров книг этого автора. За последние 20 лет это уже десятый раз, когда Паттерсон возглавляет данный рейтинг, пишет ТАСС.

Роулинг заработала $54 млн. В 2017 году она возглавила рейтинг с результатом $95 млн. В течение последнего отчетного периода в США были проданы 2,9 млн ее книг, кроме того, писательница получила доходы от работы парков развлечений, в которых воссоздан описанный в ее книгах волшебный мир.

Замыкает первую тройку Стивен Кинг с результатом $27 млн. В США продали 2,7 млн экземпляров его книг. Кроме того, очень успешным в финансовом отношении был фильм «Оно» (It, 2017) на основе романа Кинга.

Четвертое место занял американец Джон Гришэм ($21 млн), пятое разделили Дэн Браун и Джефф Кинни (у обоих по $18,5 млн . На седьмой позиции, следующей сразу после пятой, - автор скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» американский журналист Майкл Вулф ($13 млн).

Восьмое место разделили писательницы из США Нора Робертс и Даниэда Стил (у обеих по $12 млн). Десятую позицию заняли американец Рик Риордан и британка Эрика Леонард Джеймс (у обоих по $10,5 млн).