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Исследование: К 2030 году Земля нагреется до уровня 3 млн лет назад

Исследование: К 2030 году Земля нагреется до уровня 3 млн лет назад
12 декабря 2018 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Национальной академии наук США (PNAS).

Если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие, указано далее в статье, пишет Deutsche Welle.

«Мы приближаемся к очень впечатляющим изменениям, которые произойдут за крайне короткое время», - заявил один из участников исследования, эксперт по климату Джек Уильямс из университета Висконсина в интервью AFP.

Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем, как указал Уильямс, Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Однако, по его словам, вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: К 2030 году Земля может нагреться до уровня 3 млн лет назад
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