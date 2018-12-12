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Женщины в Армении чаще мужчин заходят на PornHub

Женщины в Армении чаще мужчин заходят на PornHub
12 декабря 2018 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Порносайт Pornhub опубликовал статистику, в которой подвел итоги 2018 года и рассказал о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в том числе и о вкусах жителей Армении.

Так, стало известно, что среди посетителей сайта из Армении 50% или более оказались женщины. Это один из самых высоких показателей по всему миру.

В 2018 году лидерство на крупнейшем в мире сайте для взрослых удерживало лесбийское порно. Армения тоже не стала исключением, пользователи из этой страны чаще всего искали ролики по запросу lesbians. Схожая картина и в соседней Грузии. А в Азербайджане, Турции и Иране чаще всего искали ролики в категории anal, в РФ лидировал жанр hentai (японская анимационная порнография).

Американская светская львица армянского происхождения, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян уступила место лидера запросов на порносайте 39-летней порноактрисе Сторми Дэниэлс, у которой якобы была связь с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. Кардашьян искали около 26.4 млн раз.

В рейтинге стран, которые больше всего посещают порносайт, первое место заняла Америка.

По данным порносайта, за год на сервис было загружено около пяти миллионов видео, а в сутки ресурс в среднем посещали 92 миллиона человек.

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