Армяне установят в Москве памятник Азнавуру

PanARMENIAN.Net - В Москве установят памятник великому французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру.

Пока власти города проводят опрос среди жителей, где лучше установить монумент музыканту: на Космодамианской набережной или в парке Зарядье, пишет «МК».

Как рассказал президент Джавахской диаспоры в РФ Агаси Арабян, идею появления памятника в центре города одобрили в Мосгордуме. Но чтобы окончательно определиться с эскизом, необходимо выбрать из двух вариантов локации. Сам монумент будет выполнен из бронзы и сделан на деньги армянской общины.

«Если нам дадут место во дворе дома музыки, то мы рассматриваем идею включать каждый час или несколько раз в день на несколько минут произведения Азнавура, - отметил Арабян. - Если же памятник разрешат поставить в Зарядье (что предпочтительнее), то он появится напротив входа в концертный зал. Азнавур все детство провел в русской обстановке, его родители говорили по-русски и он очень любил приезжать в Москву. Этот монумент станет местом притяжения и символом российско-французской, российско-армянской и вообще многонациональной дружбы».

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.