Ходатайство об аресте бывшего вице-премьера Армении подано в суд
12 декабря 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба Армении ходатайствовала об аресте бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Службы специальных расследований РА Марина Оганджанян.
Других подробностей она не сообщила.
Также неизвестно, почемуорган предварительного следствия решил изменить меру пресечения в отношении Геворкяна на арест.
Геворкян обвиняется по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) в связи с делом «1 марта».
Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
В 2008 году Геворкян был секретарем Совета национальной безопасности при президенте Армении.
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Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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