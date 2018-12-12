Ходатайство об аресте бывшего вице-премьера Армении подано в суд

PanARMENIAN.Net - Специальная следственная служба Армении ходатайствовала об аресте бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь Службы специальных расследований РА Марина Оганджанян.

Других подробностей она не сообщила.

Также неизвестно, почемуорган предварительного следствия решил изменить меру пресечения в отношении Геворкяна на арест.

Геворкян обвиняется по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) в связи с делом «1 марта».

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В 2008 году Геворкян был секретарем Совета национальной безопасности при президенте Армении.