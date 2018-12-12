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Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов и рокеров-анархистов

Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов и рокеров-анархистов
12 декабря 2018 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Российским полицейским запретили посещать концерты исполнителей, а также рок- и рэп-групп, которые пропагандируют анархизм, выступают против органов государственной власти. Соответствующая директива за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева уже поступила в большинство отделов МВД страны, пишет URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных структурах в одном из регионов УрФО.

«Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — рассказал один из полицейских, пожелавший остаться анонимом.

Неофициально хранители правопорядка пока не понимают, как будет действовать норма. Их предупредили о запрете на посещение концертов. Однако не разъяснили, что будет, если музыка этих исполнителей есть в их плей-листах на страницах в соцсетях. Им не ясно, как будут определять, кто запрещен, а кто - нет. Конкретного списка запрещенных для полицейских групп и солистов им не представили.

За последние два месяцев в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона».

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