В Instagram появились голосовые сообщения

PanARMENIAN.Net - В Instagram появилась возможность обмена голосовыми сообщениями. Соответствующая функция появилась в разделе Direct.

Максимальная длина голосового сообщения составляет одну минуту. Исчезать из истории переписки, подобно «сторис», сообщения не будут, пишет Meduza.

Ранее команда Instagram запустила новую возможность, ориентированную на необычную для фотосервиса аудиторию. Речь идет о слабовидящих и слепых пользователей. Сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и его с помощью пользователи смогут понять, что же там изображено