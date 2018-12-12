Заключенный экс-охранник Сержа Саргсяна хочет отдать Армении $6 млн
12 декабря 2018 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший первый заместитель начальника Службы госохраны, глава охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян выступил с заявлением, отметив, что готов передать государству $6 млн.
По его словам, он представил следственному органу все источники финансовых средств, которые на протяжении десяти дет находятся на его банковских счетах и счетах его жены, а также происхождение обнаруженных наличных средств.
«В частности, я сообщил, что их существенная часть принадлежит бизнесмену и меценату, проживающему за рубежом моему другу, имя которого раскрывать считаю нецелесообразным. Эти суммы полностью законны, и получены еще до появления статьи о незаконном обогащении, то есть до 1 июля 2017 года.
Различные госорганы по указанию следственной службы с целью конфискации этих финансовых средств в пользу государства пытаются связать меня и мою семью с разными компаниями, бизнесами, осуществляются налоговые проверки, счета моих родственников оказались под незаконным арестом»,- говорится в заявлении.
По словам Казаряна, с этим связана «субъективная позиция следственных органов, которые отказываются освободить меня под залог».
«Вне зависимости от всего, я и мой друг готовы передать эти финансовые средства – около $6 млн - государству для осуществления программ по укреплению Армении и Арцаха или на другие государственные нужды», - отметил Казарян.
Считается, что Казарян входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна.
В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 27 июня 2018 года Вачагану Казаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст.301.1 и ч.2 ст.314.3 Уголовного кодекса республики.
Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс», и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.
Самое значимое
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Partner news
Последние новости
Свитальский: Это были лучшие выборы в истории Армении Основываясь на заявлениях и предварительных докладах, он считает, что у граждан Армении нет причин для неудовлетворенности
В Сеть выложили оригинальные сценарии 50 известных сериалов, в том числе - «Игры престолов» Для бесплатного скачивания доступны сценарии 50 телесериалов.
Эрдоган: Турция начинает военную операцию в Сирии «Анкара надеется на выполнение этого обещания» , — сказал Эрдоган.
Палата представителей Конгресса США признала геноцидом голодомор на Украине В тексте отмечается, что палата признает выводы комиссии США по голоду на Украине, представленные в Конгресс в 1988 году