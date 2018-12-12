Заключенный экс-охранник Сержа Саргсяна хочет отдать Армении $6 млн

PanARMENIAN.Net - Бывший первый заместитель начальника Службы госохраны, глава охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян выступил с заявлением, отметив, что готов передать государству $6 млн.

По его словам, он представил следственному органу все источники финансовых средств, которые на протяжении десяти дет находятся на его банковских счетах и счетах его жены, а также происхождение обнаруженных наличных средств.

«В частности, я сообщил, что их существенная часть принадлежит бизнесмену и меценату, проживающему за рубежом моему другу, имя которого раскрывать считаю нецелесообразным. Эти суммы полностью законны, и получены еще до появления статьи о незаконном обогащении, то есть до 1 июля 2017 года.

Различные госорганы по указанию следственной службы с целью конфискации этих финансовых средств в пользу государства пытаются связать меня и мою семью с разными компаниями, бизнесами, осуществляются налоговые проверки, счета моих родственников оказались под незаконным арестом»,- говорится в заявлении.

По словам Казаряна, с этим связана «субъективная позиция следственных органов, которые отказываются освободить меня под залог».

«Вне зависимости от всего, я и мой друг готовы передать эти финансовые средства – около $6 млн - государству для осуществления программ по укреплению Армении и Арцаха или на другие государственные нужды», - отметил Казарян.

Считается, что Казарян входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В 2008 году Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна.

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 27 июня 2018 года Вачагану Казаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст.301.1 и ч.2 ст.314.3 Уголовного кодекса республики.

Ранее по делу о финансовых злоупотреблениях, в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс», и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысяч евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.