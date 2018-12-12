Палата представителей Конгресса США признала геноцидом голодомор на Украине
12 декабря 2018 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей Конгресса США признала голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах геноцидом украинцев. Она приняла резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине голодомора.
В тексте отмечается, что палата признает выводы комиссии США по голоду на Украине, представленные в Конгресс в 1988 году. В них указывалось, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах», пишет Lenta.ru.
Кроме того, парламентарии осудили систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа. Законодатели также выразили сочувствие жертвам трагедии.
24 ноября в МИД России отказались признавать голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку это «не имеет ничего общего с историческими фактами». В ведомстве указали, что голод стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».
В начале октября сообщалось, что сенат США единогласным решением признал голодомор геноцидом украинцев.
Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931-1932 годах. Украинская сторона признает это геноцидом и считает, что он был организован руководством СССР. Жертвами голода по всей стране стали около восьми миллионов человек.
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