Эрдоган: Турция начинает военную операцию в Сирии
12 декабря 2018 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Через несколько дней Турция начнет операцию на территории Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.
«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — сказал Эрдоган, добавив, что военная операция поспособствует политическому решению кризиса в Сирии. Турецкий лидер напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца очистить этот район Сирии от бандформирований. «Анкара надеется на выполнение этого обещания» , — сказал Эрдоган, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Анадолу».
По словам Эрдогана, на севере Сирии, что граничит с югом Турции, предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам.
Россия и Турция в сентябре договорились создать в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону. Стороны должны были позволить радикальным боевикам покинуть территорию провинции. В ноябре ситуация в Идлибе обострилась. В конце ноября с территории демилитаризованной зоны боевики обстреляли провинцию Алеппо снарядами с отравляющими веществами.
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