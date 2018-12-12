Америабанк открыл новый филиал в Ереване
12 декабря 2018 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк регулярно развивает спектр своих цифровых услуг и параллельно расширяет количество филиалов, функционирующих по более длительному рабочему графику. 12 декабря Америабанк открыл новый филиал в ереванском административном округе Нор-Норк.
Новый филиал открылся в торговом центре «Мегамол Массив» в Ереване, по адресу проспект Гая, 16. Это уже шестой филиал банка в Ереване, который будет работать по специальному графику – семь дней в неделю, с 10:30 до 21:15.
Новый филиал предлагает услуги на льготных условиях для всех физических и юридических лиц, которые станут клиентами банка, открыв счета в филиале в Нор-Норке до 1 марта 2019 года.
В частности, филиал предлагает следующие услуги на льготных условиях:
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