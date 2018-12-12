Америабанк открыл новый филиал в Ереване

PanARMENIAN.Net - Америабанк регулярно развивает спектр своих цифровых услуг и параллельно расширяет количество филиалов, функционирующих по более длительному рабочему графику. 12 декабря Америабанк открыл новый филиал в ереванском административном округе Нор-Норк.

Новый филиал открылся в торговом центре «Мегамол Массив» в Ереване, по адресу проспект Гая, 16. Это уже шестой филиал банка в Ереване, который будет работать по специальному графику – семь дней в неделю, с 10:30 до 21:15.

Новый филиал предлагает услуги на льготных условиях для всех физических и юридических лиц, которые станут клиентами банка, открыв счета в филиале в Нор-Норке до 1 марта 2019 года.

В частности, филиал предлагает следующие услуги на льготных условиях:

В случае открытия нового счета для юридического лица ему будет предоставлено бесплатное обслуживание в течение года в системе Америа онлайн/ мобильный банкинг;

Будет предоставлена Business карта с бесплатным годовым обслуживанием;

Двое руководителей компаний смогут получить по одной дебетовой или кредитной карте за исключением Platinum или Infinite с бесплатным годовым обслуживанием;

В случае открытия нового счета для физического лица банк предоставит одну дебетовую или кредитную карту за исключением Platinum или Infinite с бесплатным годовым обслуживанием;