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Америабанк открыл новый филиал в Ереване

Америабанк открыл новый филиал в Ереване
12 декабря 2018 - 18:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк регулярно развивает спектр своих цифровых услуг и параллельно расширяет количество филиалов, функционирующих по более длительному рабочему графику. 12 декабря Америабанк открыл новый филиал в ереванском административном округе Нор-Норк.

Новый филиал открылся в торговом центре «Мегамол Массив» в Ереване, по адресу проспект Гая, 16. Это уже шестой филиал банка в Ереване, который будет работать по специальному графику – семь дней в неделю, с 10:30 до 21:15.

Новый филиал предлагает услуги на льготных условиях для всех физических и юридических лиц, которые станут клиентами банка, открыв счета в филиале в Нор-Норке до 1 марта 2019 года.

В частности, филиал предлагает следующие услуги на льготных условиях:

  • В случае открытия нового счета для юридического лица ему будет предоставлено бесплатное обслуживание в течение года в системе Америа онлайн/ мобильный банкинг;
  • Будет предоставлена Business карта с бесплатным годовым обслуживанием;
  • Двое руководителей компаний смогут получить по одной дебетовой или кредитной карте за исключением Platinum или Infinite с бесплатным годовым обслуживанием;
  • В случае открытия нового счета для физического лица банк предоставит одну дебетовую или кредитную карту за исключением Platinum или Infinite с бесплатным годовым обслуживанием;
  • Услуги Америа онлайн/мобильный банкинг или телефонный банкинг на протяжении года бесплатно.

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