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В Сеть выложили оригинальные сценарии 50 известных сериалов, в том числе - «Игры престолов»

В Сеть выложили оригинальные сценарии 50 известных сериалов, в том числе - «Игры престолов»
12 декабря 2018 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Авторы сайта Shore Scripts, посвященного сценарному искусству, выложили в открытый доступ оригинальные сценарии 50 известных сериалов.

Список разбит на следующие категории: драма, комедия, приключения/экшен, триллер и хоррор. В каждой категории представлено по десять сериалов, среди которых «Твин Пикс», «Во все тяжкие», «Очень странные дела», «Фарго», «Игра престолов», «Друзья» и другие, пишет Bird in Flight.

Авторы утверждают, что чтение сценариев пилотных выпусков сериалов — лучший способ научиться писать для телевидения. Самое главное, чему учат эти сценарии, — создание интриги, которая заставит зрителя с интересом ожидать, что произойдет в следующем эпизоде.

До этого авторы Shore Scripts публиковали сценарии 45 известных фильмов: от классики до современных блокбастеров.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: В Сеть выложили оригинальные сценарии известных сериалов: от «Игры престолов» до «Твин Пикса»
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