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Свитальский: Это были лучшие выборы в истории Армении

Свитальский: Это были лучшие выборы в истории Армении
12 декабря 2018 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский поздравил граждан Армении с выборами в Национальное собрание РА. Об этом он заявил на церемонии закрытия программы «Поддержка реформам системы уголовной юстиции в Армении и борьба с плохим обращением и безнаказанностью».

По словам Свитальского, это были лучшие выборы в истории Армении. Основываясь на заявлениях и предварительных докладах, он считает, что у граждан Армении нет причин для неудовлетворенности, пишет «А1+».

«Наблюдатели признали эти выборы беспрецедентными. Я, опираясь то, что слышал от международных наблюдателей, могу чувствовать удовлетворенность. Несколько недель назад я выразил надежду и уверенность, что эти выборы могут быть лучшими в истории Армении. И моя уверенность полностью материализовалась», – сказал он.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

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