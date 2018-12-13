Перевал Варденяц в Армении и Верхний Ларс закрыты

PanARMENIAN.Net - 13 декабря, по состоянию на 09:15, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Закрыт перевал Варденяц. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар, на дорогах Апарана образовался гололед.

На перевале Варденяц, в городах Артик, Апаран, в Арагаце и на автодорогах Сисиан-«Зангер», Сараван-«Зангер» наблюдаются осадки в виде снега.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. С российской стороны скопились автомобили.