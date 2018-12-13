Перевал Варденяц в Армении и Верхний Ларс закрыты
13 декабря 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 декабря, по состоянию на 09:15, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Закрыт перевал Варденяц. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар, на дорогах Апарана образовался гололед.
На перевале Варденяц, в городах Артик, Апаран, в Арагаце и на автодорогах Сисиан-«Зангер», Сараван-«Зангер» наблюдаются осадки в виде снега.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. С российской стороны скопились автомобили.
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Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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