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Делегация Минобороны Армении участвует в рабочей встрече в рамках ОДКБ

Делегация Минобороны Армении участвует в рабочей встрече в рамках ОДКБ
13 декабря 2018 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Начальник оперативного управления Генштаба ВС Армении генерал-майор Тиран Хачатрян в Объединенном штабе ОДКБ 12-13 декабря участвует в рабочей встрече по совершенствованию системы совместной подготовки подразделений сил и средств КСОР ОДКБ и руководящих органов.

Во встрече принимают участие руководители органов по оперативной и боевой подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны РА.

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