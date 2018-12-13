Делегация Минобороны Армении участвует в рабочей встрече в рамках ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Начальник оперативного управления Генштаба ВС Армении генерал-майор Тиран Хачатрян в Объединенном штабе ОДКБ 12-13 декабря участвует в рабочей встрече по совершенствованию системы совместной подготовки подразделений сил и средств КСОР ОДКБ и руководящих органов.

Во встрече принимают участие руководители органов по оперативной и боевой подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны РА.