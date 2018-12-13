СМИ: В ходе протестов «желтых жилетов» во Франции погиб еще один человек
13 декабря 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Протестующий погиб в ночь на 13 декабря в результате наезда грузовика в Авиньоне на юго-востоке Франции во время акции протеста «желтых жилетов».
Инцидент произошел на кольцевой развязке близ Авиньона около полуночи, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.
26-летний водитель грузовика задержан. Погибшему было 23 года.
Таким образом, число жертв в ходе протестов «желтых жилетов» во возросло до шести.
Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название «желтые жилеты».
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