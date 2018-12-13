Трамп: Армяне - умный и трудолюбивый народ
13 декабря 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Архиепископ Армянской апостольской церкви Виген Айказян заявил, что президент США Дональд Трамп в беседе с ним во время церемонии подписания закона о помощи Соединенными Штатами религиозным и этническим меньшинствам на Ближнем Востоке назвал армян умным и трудолюбивым народом. Об этом Айказян рассказал в интервью «Голосу Америки».
«Мне довелось поговорить с Трампом. Сказал ему, что я армянин. «О!» – ответил Трамп – «умный и трудолюбивый народ», - рассказал Айказян.
По словам представителя церкви, Трамп был хорошо осведомлен об армянах. В свою очередь, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон был впечатлен своей октябрьской поездкой в Армению.
Подписанный президентом США закон предполагает оказание финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов христианам Ирака и Сирии, а также покинувшим Ближний Восток из-за преследований христианам и езидам.
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«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
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