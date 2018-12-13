МИД РФ: Настроены на конструктивный диалог с новым парламентом и правительством Армении
13 декабря 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия настроена на конструктивный диалог с Арменией после парламентских выборов, в том числе в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом на брифинге 13 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет скоро сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», - сказала Захарова, пишет ТАСС.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
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«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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