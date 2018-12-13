МИД РФ: Настроены на конструктивный диалог с новым парламентом и правительством Армении

PanARMENIAN.Net - Россия настроена на конструктивный диалог с Арменией после парламентских выборов, в том числе в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом на брифинге 13 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет скоро сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», - сказала Захарова, пишет ТАСС.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.