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В Турции скоростной поезд попал в аварию: 7 погибших, более 40 раненых

В Турции скоростной поезд попал в аварию: 7 погибших, более 40 раненых
13 декабря 2018 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В пригороде Анкары скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с пригородным поездом, сообщила турецкая служба CNN.

Однако, по данным турецкого агентства Anadolu, поезд столкнулся со специальным подвижным составом для контроля путей, а затем врезался в наземный пешеходный переход.

По меньшей мере семь человек погибли, более 40 пострадали, сообщил губернатор города Васип Шахин, пишут «Ведомости».

На месте происшествия уже работают скорая помощь, спасатели и пожарные.В результате аварии части путепровода обрушились на некоторые вагоны.

Поезд ехал в Анкару из района Конья.

Photo: Reuters
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Vedomosti.ru: В Турции скоростной поезд сошел с рельсов
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