В Турции скоростной поезд попал в аварию: 7 погибших, более 40 раненых
13 декабря 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В пригороде Анкары скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с пригородным поездом, сообщила турецкая служба CNN.
Однако, по данным турецкого агентства Anadolu, поезд столкнулся со специальным подвижным составом для контроля путей, а затем врезался в наземный пешеходный переход.
По меньшей мере семь человек погибли, более 40 пострадали, сообщил губернатор города Васип Шахин, пишут «Ведомости».
На месте происшествия уже работают скорая помощь, спасатели и пожарные.В результате аварии части путепровода обрушились на некоторые вагоны.
Поезд ехал в Анкару из района Конья.
Photo: Reuters
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