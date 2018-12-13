В Турции скоростной поезд попал в аварию: 7 погибших, более 40 раненых

PanARMENIAN.Net - В пригороде Анкары скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с пригородным поездом, сообщила турецкая служба CNN.

Однако, по данным турецкого агентства Anadolu, поезд столкнулся со специальным подвижным составом для контроля путей, а затем врезался в наземный пешеходный переход.

По меньшей мере семь человек погибли, более 40 пострадали, сообщил губернатор города Васип Шахин, пишут «Ведомости».

На месте происшествия уже работают скорая помощь, спасатели и пожарные.В результате аварии части путепровода обрушились на некоторые вагоны.

Поезд ехал в Анкару из района Конья.