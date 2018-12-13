Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дня

PanARMENIAN.Net - Президент Российской Федерации Владимир Путин все еще не поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении, лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 9 декабря.

Между тем после парламентских выборов 2 апреля 2017 года Путин уже на следующий день поздравил лидера правящей Республиканской партии Армении (РПА), третьего президента Армении Сержа Саргсяна с победой РПА, которая набрала 49.12% голосов.

В отличие от поздравлений от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Европейского союза и готовности поддержать новое правительство Армении, стратегический союзник РА коснулся темы досрочных выборов в Армении всего через четыре дня после них, и то на уровне пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровы. При этом не было сделано отдельного заявления, Захарова затронула тему во время очередного брифинга.

Представитель пресс-службы МИД РФ в своем заявлении не поздравила ни народ Армении, ни Никола Пашиняна, политическая сила которого набрала беспрецедентные 70.43% голосов избирателей на парламентских выборах. Захарова всего лишь отметила, что Россия настроена на конструктивный диалог с Арменией после парламентских выборов, в том числе в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.

В ответ Нагдалян сказала, что в МИД РА зафиксировали, что в связи с выборами в Армении была реакция официального представителя РФ.

Кстати, 31 августа Владимир Путин поздравил второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходящего по «делу 1 марта».

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.