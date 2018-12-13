Алиев: Для карабахского урегулирования создана благоприятная ситуация

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта.

«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», - отметил Алиев 13 декабря на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года, пишет Interfax.az.

В первую очередь, по его словам, это «растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая сила Азербайджана, и укрепляющиеся международные позиции страны». Он отметил, что позиция Баку по карабахскому урегулированию находит также свое отражение в подписываемых Азербайджаном двусторонних соглашениях.

«Когда я говорю о растущем международном авторитете Азербайджана, то имею в виду именно это»,- отметил Алиев, добавив, что Армению злит тот факт, что «и организации, членом которых является Армения, и в которых мы не представлены, предпочтение отдается нашей позиции».

Алиев также заявил, что «Баку продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных азербайджанских территорий».