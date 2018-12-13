Алиев: Для карабахского урегулирования создана благоприятная ситуация
13 декабря 2018 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования карабахского конфликта.
«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», - отметил Алиев 13 декабря на церемонии, посвященной спортивным итогам 2018 года, пишет Interfax.az.
В первую очередь, по его словам, это «растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая сила Азербайджана, и укрепляющиеся международные позиции страны». Он отметил, что позиция Баку по карабахскому урегулированию находит также свое отражение в подписываемых Азербайджаном двусторонних соглашениях.
«Когда я говорю о растущем международном авторитете Азербайджана, то имею в виду именно это»,- отметил Алиев, добавив, что Армению злит тот факт, что «и организации, членом которых является Армения, и в которых мы не представлены, предпочтение отдается нашей позиции».
Алиев также заявил, что «Баку продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных азербайджанских территорий».
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«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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