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Президент Арцаха и Никол Пашинян обсудили вопросы внутренней и внешней политики

Президент Арцаха и Никол Пашинян обсудили вопросы внутренней и внешней политики
13 декабря 2018 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 декабря президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик, формирования государственных бюджетов Республики Арцах и Республики Армения на 2019 год.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что важно повысить боеспособность ВС Армении, инвестировав в их развитие $2.5 млрд.

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