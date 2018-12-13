Президент Арцаха и Никол Пашинян обсудили вопросы внутренней и внешней политики
13 декабря 2018 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 декабря президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик, формирования государственных бюджетов Республики Арцах и Республики Армения на 2019 год.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что важно повысить боеспособность ВС Армении, инвестировав в их развитие $2.5 млрд.
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Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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