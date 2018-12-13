В Турции уточнили число погибших в аварии с поездом
13 декабря 2018 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - При столкновении пассажирского поезда с локомотивом под Анкарой погибли девять человек, еще 47 получили ранения. Об этом сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан в своем Twitter.
Пассажирский поезд следовал по маршруту Анкара - Конья и столкнулся с локомотивом возле станции Маршандиз в Енимахалле, говорится сообщении министерства транспорта Турции. Всего в поезде было 206 пассажиров. Скорость пассажирского поезда составляла около 80-90 км в час, уточняет турецкая служба CNN. После аварии на вагоны также обрушилась эстакада, пишут «Ведомости».
Пассажирский поезд не должен был останавливаться на станции Маршандиз, пишет Reuters. В настоящий момент идет расследование, почему локомотив находился на том же маршруте, что и пассажирский поезд, сказал Турхан (его слова передает пресс-служба министерства транспорта). Губернатор Анкары Васип Сахин сказал, что локомотив проводил инспекцию путей, отмечает Reuters.
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