Скончался еще один пострадавший при теракте во Франции
13 декабря 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех. Об этом 13 декабря сообщила прокуратура в Париже, указав, что у четвертого пострадавшего зафиксирована смерть головного мозга.
Среди погибших в результате стрельбы на рождественском базаре 11 декабря - 45-летний турист из Таиланда. По информации СМИ, он скончался от выстрела в голову. Итальянский журналист лежит в коме, он не может быть прооперирован, поскольку пуля застряла рядом с черепом и позвоночником, пишет Deutsche Welle.
Французская полиция распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении. В розыскной ориентировке на него говорится, что «преступник представляет опасность». Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.
Расследование в отношении предполагаемого террориста Шерифа Шекатта начала Федеральная прокуратура Германии. Свое решение ведомство обосновало общественной значимостью совершенного в Страсбурге преступления, а так же тем, что среди посетителей рождественского базара в момент нападения были граждане Германии, хотя никто из них и не пострадал физически.
Правительство Франции объявило, что число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle, будет увеличено примерно на 1300 человек. После нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.
Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл стрельбу по посетителям ярмарки. Он был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но скрылся с места происшествия на угнанном такси. Не исключено, что Шерифу Шекатту удалось перебраться через границу в соседнюю Германию.
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