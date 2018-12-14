Ларс закрыт для всех видов транспортных средств
14 декабря 2018 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 декабря по состоянию на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Перевал Варденяц закрыт.
Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевалы Спитака (для грузовых автомобилей).
На участке Сараван-Зангер Вайоцдзорской области, автодороге Сотк-Карвачар, а также автодорогах Апаранской и Арагацской областей местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.
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