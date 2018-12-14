Ларс закрыт для всех видов транспортных средств

PanARMENIAN.Net - 14 декабря по состоянию на 08:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Перевал Варденяц закрыт.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевалы Спитака (для грузовых автомобилей).

На участке Сараван-Зангер Вайоцдзорской области, автодороге Сотк-Карвачар, а также автодорогах Апаранской и Арагацской областей местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.