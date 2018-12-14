Линн Трейси назначена новым послом США в Армении
14 декабря 2018 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет по внешним связям Сената США на заседании 13 декабря одобрил кандидатуру Линн Трейси на должность нового чрезвычайного и полномочного посла США в Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Ранее в ходе слушаний Трейси подчеркнула, что считает необходимым расширение отношений США и Армении на всех уровнях.
Линн Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР. Она профессиональный дипломат, в настоящее время занимает пост старшего советника по делам России в госдепартаменте.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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