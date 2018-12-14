Линн Трейси назначена новым послом США в Армении

PanARMENIAN.Net - Комитет по внешним связям Сената США на заседании 13 декабря одобрил кандидатуру Линн Трейси на должность нового чрезвычайного и полномочного посла США в Армении. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Ранее в ходе слушаний Трейси подчеркнула, что считает необходимым расширение отношений США и Армении на всех уровнях.

Линн Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР. Она профессиональный дипломат, в настоящее время занимает пост старшего советника по делам России в госдепартаменте.