И.о. генсека ОДКБ поздравил Пашиняна с выборами в парламент Армении
14 декабря 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с успешным проведением досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Высокий уровень организации электорального процесса, чувство ответственности, продемонстрированное политическими силами в ходе подготовки и проведения голосования, свидетельствуют о приверженности народа Армении идеалам демократии», - говорится в поздравлении.
«Безоговорочная поддержка, продемонстрированная избирателями в отношении возглавляемого вами блока «Мой шаг», убедительное доказательство доверия к заявленным вами реформам в Армении, а также доказательство готовности активного участия в них, которая есть у подавляющего большинства граждан Армении.
Убеждены, что правительство Армении продолжит активную работу по всестороннему укреплению ОДКБ, а также сохранению реальных партнерских отношений между членами ОДКБ», - говорится в поздравлении Семерикова.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
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Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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