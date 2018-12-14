// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

И.о. генсека ОДКБ поздравил Пашиняна с выборами в парламент Армении

И.о. генсека ОДКБ поздравил Пашиняна с выборами в парламент Армении
14 декабря 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - И.о генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с успешным проведением досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Высокий уровень организации электорального процесса, чувство ответственности, продемонстрированное политическими силами в ходе подготовки и проведения голосования, свидетельствуют о приверженности народа Армении идеалам демократии», - говорится в поздравлении.

«Безоговорочная поддержка, продемонстрированная избирателями в отношении возглавляемого вами блока «Мой шаг», убедительное доказательство доверия к заявленным вами реформам в Армении, а также доказательство готовности активного участия в них, которая есть у подавляющего большинства граждан Армении.

Убеждены, что правительство Армении продолжит активную работу по всестороннему укреплению ОДКБ, а также сохранению реальных партнерских отношений между членами ОДКБ», - говорится в поздравлении Семерикова.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

 Самое значимое
Пашинян подал в отставку с поста премьера АрменииПашинян подал в отставку с поста премьера Армении
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
В Ереване открывается 17-й саммит ФранкофонииВ Ереване открывается 17-й саммит Франкофонии
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
«Коммерсантъ»: Какая разница, кто будет генсеком ОДКБ, от него не зависит ровным счетом ничего
Список партии «Сасна црер» на выборах в парламент Армении возглавит Варужан Аветисян
Пашинян в Париже: Неприемлемо, чтобы право народа на самоопределение стало угрозой его существованию
РПА примет участие во внеочередных выборах в парламент: Список возглавит Виген Саркисян
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения приостановила импорт мяса из некоторых регионов РФ С 14 декабря временно был приостановлен импорт живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, кожи, корма для свиней, живой птицы и ее мяса, яиц, мясокостной муки и пр.
Лукашенко: Ереван отказался от белорусских комплексов «Полонез» Он добавил, что Армения отказалась от «Полонезов», сославшись на то что имеет есть российские ракетные комплексы «Искандер»
Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении Специальная следственная служба РА предъявила Геворкяну новые обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РА.
Минск настаивает на назначении генсеком ОДКБ кандидата от Белоруссии «Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», - сказал президент