Лавров: Москва хочет содействовать диалогу по Карабаху между Ереваном и Баку
14 декабря 2018 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта», - сказал Лавров, прибывший в Баку для участия в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), пишет РИА Новости.
Ранее Лавров заявлял, чтовсерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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