Лавров: Москва хочет содействовать диалогу по Карабаху между Ереваном и Баку

PanARMENIAN.Net - Россия хочет продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по карабахскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию карабахского конфликта», - сказал Лавров, прибывший в Баку для участия в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), пишет РИА Новости.

Ранее Лавров заявлял, чтовсерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась.