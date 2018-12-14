// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Россия предложила Азербайджану построить АЭС

Россия предложила Азербайджану построить АЭС
14 декабря 2018 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Росатом направил президенту Азербайджана предложения по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, которые включают в себя строительство АЭС. Об этом заявил журналистам источник в атомной отрасли, знакомый с ходом переговоров.

«У Азербайджана есть атомная отрасль, но нет действующих АЭС. Росатом направил предложения, они думают. Мы предложили два пути: один - форсированно сразу начать. В советские времена там даже была выбрана площадка под атомную станцию, можно сразу выходить на площадку», - отметил источник, пишет ТАСС.

По его словам, второй вариант, предложенный Москвой, предполагает постепенное наращивание сотрудничества в ядерной сфере. «Можно идти не торопясь: сначала создать атомный реактор исследовательский, какие-то энергетические компетенции наработать, кадры подготовить. Так лет пять - шесть поработать (прежде чем выходить на проект строительства АЭС - ред.)», - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что между двумя странами уже прошли предварительные переговоры, по итогам которых Росатом сформировал предложения по сотрудничеству и направил их на рассмотрение президенту Азербайджана.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Росатом предложил Азербайджану реализовать проект строительства АЭС
TASS. Rosatom suggests implementing NPP construction project to Azerbaijan, says source
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения приостановила импорт мяса из некоторых регионов РФ С 14 декабря временно был приостановлен импорт живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, кожи, корма для свиней, живой птицы и ее мяса, яиц, мясокостной муки и пр.
Лукашенко: Ереван отказался от белорусских комплексов «Полонез» Он добавил, что Армения отказалась от «Полонезов», сославшись на то что имеет есть российские ракетные комплексы «Искандер»
Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении Специальная следственная служба РА предъявила Геворкяну новые обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РА.
Минск настаивает на назначении генсеком ОДКБ кандидата от Белоруссии «Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», - сказал президент