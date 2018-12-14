Россия предложила Азербайджану построить АЭС
14 декабря 2018 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Росатом направил президенту Азербайджана предложения по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, которые включают в себя строительство АЭС. Об этом заявил журналистам источник в атомной отрасли, знакомый с ходом переговоров.
«У Азербайджана есть атомная отрасль, но нет действующих АЭС. Росатом направил предложения, они думают. Мы предложили два пути: один - форсированно сразу начать. В советские времена там даже была выбрана площадка под атомную станцию, можно сразу выходить на площадку», - отметил источник, пишет ТАСС.
По его словам, второй вариант, предложенный Москвой, предполагает постепенное наращивание сотрудничества в ядерной сфере. «Можно идти не торопясь: сначала создать атомный реактор исследовательский, какие-то энергетические компетенции наработать, кадры подготовить. Так лет пять - шесть поработать (прежде чем выходить на проект строительства АЭС - ред.)», - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что между двумя странами уже прошли предварительные переговоры, по итогам которых Росатом сформировал предложения по сотрудничеству и направил их на рассмотрение президенту Азербайджана.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
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Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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