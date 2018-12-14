Посольство РФ в РА призвало не политизировать убийство женщины российским военным в Гюмри

PanARMENIAN.Net - Посольство России в Армении призывает не политизировать убийство женщины военнослужащим 102-й российской базы в городе Гюмри, в результате которого военнослужащий был арестован. Об этом говорится в заявлении пресс- службы дипмиссии РФ.

«Обратили внимание на непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри. Призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу», - отмечается в заявлении посольства РФ.

Российские дипломаты также выразили соболезнования родным и близким потерпевшей.

Ранее в посольстве отрицали причастность российского военнослужащего к инциденту.

Преступление произошло 2 декабря в квартале Слободка города Гюмри. Неизвестный напал на Джульету Казарян 1961 г.р. и жестоко избил, бил в том числе по лицу, изуродовав до неузнаваемости. Женщина скончалась по дороге в больницу.По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой гибель человека. 11 декабря в рамках расследования этого дела был арестован военнослужащий 102-й российской базы.