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Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Страсбурге

Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Страсбурге
14 декабря 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Шериф Шекатт, подозреваемый в стрельбе в Страсбурге, происшедшей 12 декабря, убит полицейскими. Об этом на пресс-конференции заявил французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

По его словам, трое полицейских увидели человека, похожего на того, который был объявлен в розыск, и попытались его задержать. Тот начал стрелять и был убит ответным огнем, пишут «Ведомости» со ввылкой на BFM TV.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника в полиции, это произошло на юге Страсбурга — между районами Недорф и Мено, примерно в 2 км от места, где Шекатт открыл стрельбу 12 декабря. Очевидцы, которые находились недалеко от места, где полицейские попытались задержать подозреваемого, рассказали о трех или четырех выстрелах.

Стрельба произошла 12 декабря возле рождественской ярмарки. Погибли двое человек, один умер 13 декабря от полученных ранений; также пострадали более 10 человек. В преступлении заподозрили 29-летнего уроженца Страсбурга Шерифа Шекатта. После стрельбы он находился в бегах 48 часов.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Полицейские убили устроившего стрельбу в Страсбурге
CNN. Strasbourg shooting suspect killed by police, Paris authorities say
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