ЕС отказал Мэй в новых переговорах по Brexit

PanARMENIAN.Net - Европейский совет отказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в новых переговорах о сделке по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом по итогам первого дня саммита совета заявил его председатель Дональд Туск.

Он отметил, что Мэй «проинформировала лидеров (стран Евросоюза) о сложностях с ратификацией сделки и попросила дальнейших заверений, которые, на ее взгляд, помогут разблокировать процесс ратификации в (британской) палате общин». После обсуждения, по словам Туска, руководители стран Евросоюза решили, что они придерживаются уже принятых договоренностей по Brexit, отметив, что они не могут быть пересмотрены, пишут «Ведомости».

Референдум по Brexit прошел в июне 2016 г., на нем 51,9% избирателей проголосовали за выход страны из ЕС. В ноябре этого года Великобритания и ЕС согласовали сделку с условиями того, как Лондон покинет Евросоюз, и 11 декабря по этим договоренностям должно было пройти голосование в британской палате общин. Однако Мэй перенесла его, объяснив это решение тем, что если парламент рассмотрит этот вопрос 11 декабря, то сделка с Евросоюзом не будет поддержана. Она также отмечала, что планирует отправиться в Брюссель, чтобы провести новые переговоры с руководством ЕС о частичном пересмотре условий соглашения.

12 декабря депутаты-консерваторы запустили в процедуру объявления вотума недоверия Мэй. По итогам голосования в тот же день попытка провалилась — противники премьера не набрали большинства.