В Ирландии легализовали аборты
14 декабря 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.
Легализация вступит в силу после подписания закона президентом страны Майклом Хиггинсом. Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода, пишет Deutsche Welle.
Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов «историческим моментом для ирландских женщин». На соответствующем референдуме в мае 66 процентов ирландцев высказались за аборты.
До этого аборты в Ирландии, где католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт составляло до 14 лет тюрьмы. Отмечается, что с 1980 года до 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании.
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