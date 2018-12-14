В Ирландии легализовали аборты

PanARMENIAN.Net - Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.

Легализация вступит в силу после подписания закона президентом страны Майклом Хиггинсом. Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода, пишет Deutsche Welle.

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов «историческим моментом для ирландских женщин». На соответствующем референдуме в мае 66 процентов ирландцев высказались за аборты.

До этого аборты в Ирландии, где католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт составляло до 14 лет тюрьмы. Отмечается, что с 1980 года до 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании.