// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Ирландии легализовали аборты

В Ирландии легализовали аборты
14 декабря 2018 - 12:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.

Легализация вступит в силу после подписания закона президентом страны Майклом Хиггинсом. Теперь в Ирландии будут разрешены аборты в срок до 12 недель беременности и позднее в случае угрозы жизни матери или тяжелой патологии плода, пишет Deutsche Welle.

Премьер Ирландии Лео Варадкар назвал легализацию абортов «историческим моментом для ирландских женщин». На соответствующем референдуме в мае 66 процентов ирландцев высказались за аборты.

До этого аборты в Ирландии, где католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт составляло до 14 лет тюрьмы. Отмечается, что с 1980 года до 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в Великобритании.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Парламент Ирландии легализовал аборты
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения приостановила импорт мяса из некоторых регионов РФ С 14 декабря временно был приостановлен импорт живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, кожи, корма для свиней, живой птицы и ее мяса, яиц, мясокостной муки и пр.
Лукашенко: Ереван отказался от белорусских комплексов «Полонез» Он добавил, что Армения отказалась от «Полонезов», сославшись на то что имеет есть российские ракетные комплексы «Искандер»
Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении Специальная следственная служба РА предъявила Геворкяну новые обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РА.
Минск настаивает на назначении генсеком ОДКБ кандидата от Белоруссии «Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», - сказал президент