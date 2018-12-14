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Ганди обвиняют в расизме: В Гане снесли его памятник

Ганди обвиняют в расизме: В Гане снесли его памятник
14 декабря 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Статуя лидера движения за независимость Индии Махатмы Ганди демонтирована в кампусе университета в столице Ганы Аккре.

Махатма Ганди - один из самых почитаемых политических деятелей XX века. Наибольшие известность и уважение он приобрел как руководитель и идеолог движения сопротивления британскому колониальному владычеству в Индии и приверженец философии ненасилия.

В молодые годы Ганди жил и работал в Южной Африке. Хотя его пример и вдохновлял людей по всему миру, его высказывания о чернокожих жителях континента были весьма спорными, пишет BBC.

В своих ранних сочинениях он называет чернокожих южноафриканцев «кафрами» (оскорбительный расистский термин, употреблявшийся в отношении чернокожего населения португальскими колонизаторами, происходящий от арабского слова «кяфир», означающего «неверного», немусульманина).

Также Ганди говорил о бесконечном превосходстве индийцев над чернокожими людьми.

Преподаватели Ганского университета стали собирать подписи о сносе памятника Ганди вскоре после того, как тот был открыт в 2016 году бывшим президентом Индии Пранабом Кумаром Мукхерджи.

Авторы петиции называют Ганди расистом и призывают освободить место на постаменте для африканских героев. В результате этого давления правительство Ганы согласилось с тем, что статуя должна быть перенесена.

Руководство университета подтвердило факт сноса скульптуры, заявив, что решение было принято министерством иностранных дел и региональной интеграции.

Photo: EMMANUEL DZIVENU/JOYNEWS
Ссылки по теме:
BBC: В Гане снесли памятник Махатме Ганди. Его обвинили в расизме
The Guardian. 'Racist' Gandhi statue removed from University of Ghana
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