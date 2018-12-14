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Пашинян выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Страсбурге

Пашинян выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Страсбурге
14 декабря 2018 - 15:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с жертвами вследствие произошедшего в Страсбурге теракта. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«С глубокой скорбью узнал об акте терроризма – стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге, который нанес удар Франции, который привел к жертвам и пострадавшим.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования вам, народу Франции и семьям погибших, желая стойкости и терпения. В этот трудный момент Армения и армянский народ стоят рядом с дружественной Францией»,- отметил Пашинян.

Стрельба произошла 12 декабря возле рождественской ярмарки. Погибли двое человек, один умер 13 декабря от полученных ранений; также пострадали более 10 человек. В преступлении заподозрили 29-летнего уроженца Страсбурга Шерифа Шекатта. После стрельбы он находился в бегах 48 часов. 14 декабря стало известно, что полиция ликвидировала его.

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