Лукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическим

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедшем в начале декабря в Санкт-Петербурге саммите ЕАЭС все президенты извинялись друг перед другом.

«Мы (участники саммита – ред.) извинялись там. Я перед Николом (и.о. премьера Армении Николом Пашиняном - ред.) извинялся, потому что нападал на него по разным причинам»,- заявил Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в Минске, пишет Sputnik-Белоруссия.

Лукашенко уверен, что на пост генсека ОДКБ, чтобы повысить статус данной организации, нужно назначать молодых и талантливых генералов, а не чиновников пенсионного возраста. Лукашенко также рассказал, что «заварил кашу» с последним назначением нового генсека ОДКБ Никол Пашинян.

По словам Лукашенко, когда Пашинян позвонил ему по телефону, то он спросил – зачем «он арестовал (бывшего генсека ОДКБ Юрия) Хачатурова по политическим мотивам».

«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.

Раскрывая интригу того, что обсуждалось без прессы на саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Лукашенко сообщил, что и российский президент, и президент Казахстана задавали Пашиняну один вопрос - почему он не позвонил и не посоветовался перед тем, как принимать важные решения.

«Ведь проблему создали не мы, а Пашинян», - сказал Лукашенко.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.