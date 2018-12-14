Лукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическим
14 декабря 2018 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедшем в начале декабря в Санкт-Петербурге саммите ЕАЭС все президенты извинялись друг перед другом.
«Мы (участники саммита – ред.) извинялись там. Я перед Николом (и.о. премьера Армении Николом Пашиняном - ред.) извинялся, потому что нападал на него по разным причинам»,- заявил Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в Минске, пишет Sputnik-Белоруссия.
Лукашенко уверен, что на пост генсека ОДКБ, чтобы повысить статус данной организации, нужно назначать молодых и талантливых генералов, а не чиновников пенсионного возраста. Лукашенко также рассказал, что «заварил кашу» с последним назначением нового генсека ОДКБ Никол Пашинян.
По словам Лукашенко, когда Пашинян позвонил ему по телефону, то он спросил – зачем «он арестовал (бывшего генсека ОДКБ Юрия) Хачатурова по политическим мотивам».
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
Раскрывая интригу того, что обсуждалось без прессы на саммите глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Лукашенко сообщил, что и российский президент, и президент Казахстана задавали Пашиняну один вопрос - почему он не позвонил и не посоветовался перед тем, как принимать важные решения.
«Ведь проблему создали не мы, а Пашинян», - сказал Лукашенко.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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