Лавров: Алиев настроен конструктивно в вопросе карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами в Баку заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен на возобновление переговоров по нагорнокарабахской проблеме и на поиск конструктивных развязок.

«У нас была очень подробная, продолжительная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки», - сказал Лавров, пишет Interfax.az.

«Мы как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении, и страна, которая является еще и сопредседателем Минской группы ОБСЕ вместе с американцами и французами, будем делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромиссов», - подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что президенты Азербайджана и Армении встречались в Санкт-Петербурге на полях мероприятий Евразийского экономического союза и СНГ, была также встреча министров иностранных дел двух стран на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

«Понятно, что все это проходило накануне парламентских выборов в Армении, которые состоялись 9 декабря. Сейчас, когда это событие уже позади, предстоит сформировать правительство Армении. После этого, я думаю, армянская сторона будет готова вместе с азербайджанскими коллегами, вместе с сопредседателями возобновить переговорный процесс», - сказал глава МИД РФ.

«Будем стремиться искать не то что принципиально новое решение - основы урегулирования понятны, но будем стремиться находить такие тактические, если хотите, креативные идеи, которые помогут сформировать консенсус», - подчеркнул Лавров.

В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Мнацаканян и Мамедъяров договорились в ближайшее время продолжить встречи, поддерживая сформировавшуюся динамику.

Третья встреча глав МИД Армении и Азербайджана также была нацелена на то, чтобы более обстоятельно ознакомиться с позицией и подходами сторон относительно мирного процесса. В этом плане состоялся полезный обмен мнениями.