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Чавушоглу: Анкара продолжит поддерживать Баку в вопросе карабахского конфликта

Чавушоглу: Анкара продолжит поддерживать Баку в вопросе карабахского конфликта
14 декабря 2018 - 16:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Анкара продолжит оказывать Баку поддержку в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Турция продолжит оказывать посильную поддержку Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана», - отметил Чавушоглу, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Алиев, в свою очередь, выразил благодарность турецкой стороне за поддержку позиции Азербайджана в карабахском вопросе.

Ранееи. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха.

В сентябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Баку о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта. Он также сказал, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока не решится вопрос Карабаха.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе Карабаха - Чавушоглу
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