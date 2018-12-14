Чавушоглу: Анкара продолжит поддерживать Баку в вопросе карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Анкара продолжит оказывать Баку поддержку в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Турция продолжит оказывать посильную поддержку Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана», - отметил Чавушоглу, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Министр отметил, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Алиев, в свою очередь, выразил благодарность турецкой стороне за поддержку позиции Азербайджана в карабахском вопросе.

Ранееи. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха.

В сентябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Баку о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта. Он также сказал, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока не решится вопрос Карабаха.