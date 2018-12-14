Лукашенко: Мы с Путиным сказали Саргсяну «Дай 5 районов». Он отказался

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 декабря на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Белоруссии в разрешении карабахского конфликта.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Лукашенко призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Белоруссия и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий, пишет БЕЛТА.

«Потом уже откровенно сказал: слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. И мы с Путиным заняли консолидированную позицию (это было в Ереване на ОДКБ): Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не вернуть их, они же пустуют. Он говорит: если я возвращаю, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее. И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска, и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что для него это было удивлением. «Почему не хотят? Пустуют 5 районов. Это первый шаг. И тогда бы и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались? Ладно, Беларусь, но Россия гарантом выступила, что никогда там не будет войны, если будут освобождены эти районы, которые вы признаете, что это азербайджанские. Это не о Карабахе», - добавил президент Белоруссии.

Он подчеркнул важность мирного урегулирования, в том числе в качестве важного фактора для привлечения иностранных инвестиций. Глава государства впервые рассказал о еще одном несостоявшемся проекте. По его словам, речь шла о прокладке продуктопровода из Азербайджана в Грузию, и белорусский лидер разговаривал по данному поводу с руководством этих стран: «Они прокладывали трубу. По-моему, газ. И она пошла в обход Армении».

Лукашенко сообщил, что в то время у него были контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы он поговорил с президентом Армении Сержем Саргсяном на предмет организации транзита через Армению, что было бы выгодно обеим сторонам. «Я предлагал, говорит, надо решать эти проблемы, я брошу эту трубу и еще помогу восстановить Армению. Тогда денег у них было немерено. И я поехал после этого к Сержу Азатовичу и передал это. Тоже отказались. Но все равно же когда-то миром закончится», - отметил белорусский лидер.

Вполне вероятно, что речь могла идти о работах в рамках строительства южнокавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому осуществляется поставка газа из Азербайджана в Грузию и Турцию.

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