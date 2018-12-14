Лукашенко: Ереван отказался от белорусских комплексов «Полонез»

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал Еревану закупать белорусские комплексы «Полонез», которые Минск также поставляет Баку, но Армения отказалась.

Он добавил, что Армения отказалась от «Полонезов», сославшись на то что имеет есть российские ракетные комплексы «Искандер», пишет РИА Новости.

Минск и Баку развивают сотрудничество в военно-технической сфере, что критикует Ереван, мотивируя свою позицию членством Белоруссии и Армении в ОДКБ.

«Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами - ред.) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс... Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс «Полонез», когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания... и армян, и азербайджанцев, и россиян», - рассказал Лукашенко на встрече с российскими медиа.

Во время испытания, продолжил президент, азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать. «А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это... Я тогда .... говорю (Азербайджану - ред.): «Хорошо, я вам продаю комплекс», и армянам говорю (знал, что будут проблемы): «Я готов вам аналогичный комплекс поставить». Армяне отказались, сославшись на то что у них есть российский «Искандер», - сообщил Лукашенко.

В конце сентября стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика. В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».