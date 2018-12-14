Армения приостановила импорт мяса из некоторых регионов РФ
14 декабря 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - С целью предотвращения проникновения на территорию Армении африканской чумы свиней и птичьего гриппа действуют временные ограничения на импорт мяса из регионов России, которые по наличию заразных болезней животных имеют статус «неблагополучный» или «неопределенный». Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства РА.
С 14 декабря временно был приостановлен импорт живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, кожи, корма для свиней, живой птицы и ее мяса, яиц, мясокостной муки и пр.
Решение принято с учетом опубликованной на сайте Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) информации, а также решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных.
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