Армения приостановила импорт мяса из некоторых регионов РФ

PanARMENIAN.Net - С целью предотвращения проникновения на территорию Армении африканской чумы свиней и птичьего гриппа действуют временные ограничения на импорт мяса из регионов России, которые по наличию заразных болезней животных имеют статус «неблагополучный» или «неопределенный». Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства РА.

С 14 декабря временно был приостановлен импорт живых свиней, их генетического материала, мяса диких свиней, кожи, корма для свиней, живой птицы и ее мяса, яиц, мясокостной муки и пр.

Решение принято с учетом опубликованной на сайте Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) информации, а также решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных.