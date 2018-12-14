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В Стамбуле впервые проходит выставка работ Параджанова

В Стамбуле впервые проходит выставка работ Параджанова
14 декабря 2018 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В турецком Стамбуле, в музее «Пера»,впервые проходит выставка, посвященная творчеству всемирно известного армянского режиссера и деятеля искусства Сергея Параджанова.

Выставка под названием «Параджанов, с Саркисом» открылась 13 декабря и продлится до 17 марта 2019 года. Выставка посвящена 95-летию со дня рождения известного режиссера, пишет Ermenihaber.

На выставке представлены разные работы Параджанова, включая коллажи, картины, эскизы по мотивам его фильмов, сценические костюмы и фотографии.Коллекция Параджанова была представлена в более чем 30 городах мира, однако выставка в Стамбуле, по словам организаторов, стала самой масштабной презентацией работ Параджанова вне музея режиссера в Ереване.

Вторую часть проекта составили работы турецкого деятеля культуры и последователя Параджанова – Саркиса. В рамках выставки также будут проходить показы избранных фильмов Сергея Параджанова.

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