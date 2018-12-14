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Лукашенко: За эти десятилетия МГ ОБСЕ ни черта не сделала для решения карабахского вопроса

Лукашенко: За эти десятилетия МГ ОБСЕ ни черта не сделала для решения карабахского вопроса
14 декабря 2018 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана, а международные посредники за прошедшие годы ничего не сделали для реального урегулирования ситуации.

«Минская группа по Нагорному Карабаху... ни черта не сделала за эти десятилетия и не сделает, пока два президента (Армении и Азербайджана - ред.) не сядут и не скажут: «Давайте проблему решим в интересах людей», - заявил Лукашенко 14 декабря в Минске на встрече с представителями российских медиа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Белоруссии в разрешении карабахского конфликта.Он отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Лукашенко призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Белоруссия и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий

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